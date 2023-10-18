Премьер-министр Литвы посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните вскоре посетит Армению с официальным визитом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол Литвы Андрюс Пулокас обсудили сегодня в Ереване процесс подготовки визита.
«Премьер-министр подчеркнул последовательное развитие армяно-литовских отношений и отметил положительную динамику двустороннего взаимодействия, зафиксированную в последние годы», - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
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