Премьер-министр Литвы посетит Армению - Mediamax.am

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Премьер-министр Литвы посетит Армению


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните вскоре посетит Армению с официальным визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол Литвы Андрюс Пулокас обсудили сегодня в Ереване процесс подготовки визита.

 

«Премьер-министр подчеркнул последовательное развитие армяно-литовских отношений и отметил положительную динамику двустороннего взаимодействия, зафиксированную в последние годы», - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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