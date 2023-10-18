Арарат Мирзоян указал на «большие пробелы» в международной системе - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян указал на «большие пробелы» в международной системе


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «в результате проведенной Азербайджаном этнической чистки в Нагорном Карабахе не осталось армян, что еще раз продемонстрировало большие пробелы международной системы в предотвращении подобных ситуаций».

Выступая после встречи с генеральным секретарем Франкофонии Луизой Мушикивабо, Арарат Мирзоян заявил, что произошедшее демонстрирует опасность прямого или косвенного поощрения применения силы в регионе.

 

«Мы также затронули необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, незаконно удерживаемых в Баку, а также необходимость последовательных усилий наших международных партнеров по обеспечению защиты 100 армянских церквей и памятников в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Азербайджана»,- сказал он.

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