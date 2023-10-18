Саакашвили призвал Пашиняна «пойти ва-банк» и обострить отношения с Москвой

Ереван /Медиамакс/. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выступил с обращением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В обращении, в частности, говорится:

«Я впервые обращаюсь к Вам и делаю это публично, так как меня очень волнует судьба нашего региона и Армении. Основываясь на своем опыте общения с Россией и с Путиным, который недавно на саммите СНГ практически обвинил меня в развале этой организации, позволю дать Вам несколько советов. Вы пришли к власти в результате народных выступлений, т.е. по терминологии Путина - цветной революции, и поверьте мне, как бы Вы его не задабривали, клялись в верности, он никогда бы Вас не простил и не простит. Тем более после Ваших недавних заявлений, политических ходов и особенно ратификации Римского статута – он Ваш кровный враг и будет свергать Вас всеми имеющимися у него на руках возможностями – внутренними беспорядками, поощрением военных действий. Будет душить вас экономически и применять весь арсенал гибридной войны».

«Как это ни сложно для Вас, но последние события вокруг Армении дают нашему региону новый шанс. Через некоторое время мы можем жить как три балтийские страны - с открытыми границами, создавать целую систему логистических, финансовых, энергетических хабов, используя преимущества каждой из нашей тройки. Но для этого Вы должны спешить и отбросить любое колебание, пойти ва-банк. Потребовать немедленного выведения российской военной базы, выйти из СНГ, ОДКБ, таможенного союза и подать заявку в Европейский союз и в НАТО.

В 2013 году мы прилетели в Ереван вместе с председателем Еврокомисии Баррозо, тщетно пытаясь убедить вашего предшественника не вступать в некоторые из этих организации под эгидой Москвы.

И наконец, Вы должны открыто заявить и немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном и тем самым открыть дорогу для фундаментальных изменений во внутренней и внешней политике Армении», - заявил Саакашвили.