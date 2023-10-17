«Запад вряд ли станет для Армении заменой России» - Mediamax.am

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«Запад вряд ли станет для Армении заменой России»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Российский политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что полный переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана приведет к «очень значительному изменению баланса сил в регионе».

«Нет никаких сомнений в том, что победа Азербайджана стала и крупной победой Турции, и это будет иметь немало последствий в будущем. В Армении разочарованы неспособностью своего союзника России играть значительную роль, особенно в сфере безопасности, и они ищут новых партнеров в НАТО и на Западе», - сказал Лукьянов в интервью газете The Christian Science Monitor.

 

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Однако, заметил он, Запад вряд ли станет для Армении заменой России, поскольку Южный Кавказ никогда не был приоритетом для Запада, и судьба региона во многом зависела от взаимодействия местных сил.

 

«На фоне происходящего сегодня на Ближнем Востоке, кажется маловероятным, что США или Европейский Союз направят ресурсы на Кавказ, и это оставляет Армении очень мало возможностей выбора», - добавил Федор Лукьянов.

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