Никол Пашинян отбыл в Страсбург - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Страсбург


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Страсбург с рабочим визитом.

Пресс-служба правительства сообщила, что на 17 октября запланировано выступление Никола Пашиняна в Европарламенте.

 

«Состоится встреча премьер-министра Армении с председателем Европарламента Робертой Метцола, по итогам которой они сделают заявления для представителей СМИ. Планируются и другие встречи», - говорится в сообщении.

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