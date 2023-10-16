Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Страсбург с рабочим визитом.

Пресс-служба правительства сообщила, что на 17 октября запланировано выступление Никола Пашиняна в Европарламенте.

«Состоится встреча премьер-министра Армении с председателем Европарламента Робертой Метцола, по итогам которой они сделают заявления для представителей СМИ. Планируются и другие встречи», - говорится в сообщении.