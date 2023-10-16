Комиссар СЕ по правам человека проведет неделю в Армении и Азербайджане - Mediamax.am

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Комиссар СЕ по правам человека проведет неделю в Армении и Азербайджане


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Армению и Азербайджан с 16 по 23 октября.

В сообщении Совета Европы говорится, что она посетит также «Карабахский регион».

 

В ходе визита Миятович намерена уделить особое внимание правам людей, пострадавших в результате конфликта.

 

Комиссар Совета Европы встретится с государственными деятелями, представителями международных организаций и гражданского общества.

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