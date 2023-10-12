Пашинян и Боно обсудили итоги встречи в Гранаде - Mediamax.am

1070 просмотров

Пашинян и Боно обсудили итоги встречи в Гранаде


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно обсудили сегодня процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность обеспечения его непрерывности.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече состоялся обмен мнениями об итогах четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и президента Европейского совета в Гранаде.

 

«В результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией и шагами по решению возникших проблем», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 11, 2023 17:05
Пашинян и Боно обсудили итоги встречи в Гранаде

Внешняя политика | Октябрь 11, 2023 15:37
Алиев: Пашинян в Гранаде участвует в «непонятной встрече», а в Бишкек «прилететь не может»

Внешняя политика | Октябрь 11, 2023 15:27
Алиев допускает, что Армения может отказаться от посредничества России
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023