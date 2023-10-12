Пашинян и Боно обсудили итоги встречи в Гранаде

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно обсудили сегодня процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность обеспечения его непрерывности.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече состоялся обмен мнениями об итогах четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и президента Европейского совета в Гранаде.

«В результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией и шагами по решению возникших проблем», - говорится в сообщении.