Алиев: Пашинян в Гранаде участвует в «непонятной встрече», а в Бишкек «прилететь не может»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что армянская сторона отказалась от встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке 12 откября.

«12 октября, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Возникает вопрос: хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек лететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это всё все видят, но это надо говорить и исходить из этого», - сказал Алиев, принимая участников заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.