Алиев допускает, что Армения может отказаться от посредничества России

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна с благодарностью воспринимает посредничество России в нормализации отношений с Арменией.

«Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия - наш сосед и союзник, а также союзник Армении. Эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров», - сказал Алиев, принимая участников заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги. Отношения не к Азербайджану, а к правде и к международному праву», - сказал Алиев.