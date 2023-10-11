Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, что не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

О состоявшемся во вторник телефонном разговоре Жапарова и Пашиняна сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

«В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании глав СНГ»,- сообщил «Интерфакс».

Ранее Москва пыталась организовать встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке. Однако в МИД Армении сообщили, что в запланированном в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел СНГ примет участие не министр иностранных дел Армении, а его заместитель.