Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке - Mediamax.am

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Пашинян не примет участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке


Фото: kremlin.ru (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телефонном разговоре с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, что не примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

О состоявшемся во вторник телефонном разговоре Жапарова и Пашиняна сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

 

«В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании глав СНГ»,- сообщил «Интерфакс».

 

Ранее Москва пыталась организовать встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке. Однако в МИД Армении сообщили, что в запланированном в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел СНГ примет участие не министр иностранных дел Армении, а его заместитель.

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