Брюссель «навязывает свои «посреднические услуги» Баку и Еревану», заявил Лавров - Mediamax.am

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Брюссель «навязывает свои «посреднические услуги» Баку и Еревану», заявил Лавров


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ».

Об этом Лавров пишет в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности», опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике».

 

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», - отметил глава МИД России.

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