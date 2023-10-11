Брюссель «навязывает свои «посреднические услуги» Баку и Еревану», заявил Лавров

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ».
Об этом Лавров пишет в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности», опубликованной на сайте журнала «Россия в глобальной политике».
«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», - отметил глава МИД России.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.