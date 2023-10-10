Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. В заседании Совета министров иностранных дел СНГ 12 октября в Бишкеке Армению представит заместитель министра иностранных дел.

Как говорится в сообщении МИД Армении, Исполнительный комитет СНГ был проинформирован об этом еще 4 октября.

 

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что российская сторона предлагает провести 12 октября в Бишкеке встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана.

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