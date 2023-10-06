МИД Азербайджана: «бесполезно говорить с Баку на языке давления»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана призвал президента Франции «прекратить выступать с безответственными заявлениями».
«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана президентом Франции Эмманюэлем Макроном 5 октября на пресс-конференции в Гранаде. Хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Баку на языке давления бессмысленно и неприемлемо», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
МИД Азербайджана предложил Парижу «положить конец собственной коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении».
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