МИД Азербайджана: «бесполезно говорить с Баку на языке давления»

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана призвал президента Франции «прекратить выступать с безответственными заявлениями».

«Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана президентом Франции Эмманюэлем Макроном 5 октября на пресс-конференции в Гранаде. Хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Баку на языке давления бессмысленно и неприемлемо», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД Азербайджана предложил Парижу «положить конец собственной коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении».