Глава МИД Литвы заявил, что Армения подвергается гибридным атакам России

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «более 100 тысяч карабахских армян бежали в Армению после того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом военным путем».
«Поток беженцев является еще одним вызовом для демократического правительства Армении, которое стремится урегулировать отношения с соседями и диверсифицировать партнерство в сфере торговли и безопасности в условиях растущего российского давления и гибридных атак.
Мы решительно поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Армении и ее приверженность демократическому развитию и призываем ЕС и его членов усилить поддержку и углубить отношения с Арменией», - сказал Габриэлюс Ландсбергис.
4 октября правительство Литвы приняло решение предоставить Армении гуманитарную помощь на сумму 350 тысяч евро.
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