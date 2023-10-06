Глава МИД Литвы заявил, что Армения подвергается гибридным атакам России

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «более 100 тысяч карабахских армян бежали в Армению после того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом военным путем».

«Поток беженцев является еще одним вызовом для демократического правительства Армении, которое стремится урегулировать отношения с соседями и диверсифицировать партнерство в сфере торговли и безопасности в условиях растущего российского давления и гибридных атак.

Мы решительно поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Армении и ее приверженность демократическому развитию и призываем ЕС и его членов усилить поддержку и углубить отношения с Арменией», - сказал Габриэлюс Ландсбергис.

4 октября правительство Литвы приняло решение предоставить Армении гуманитарную помощь на сумму 350 тысяч евро.