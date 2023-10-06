Мишель не будет публично комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду

Ереван /Медиамакс/. Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил сегодня, что не будет публично комментировать решение президента Азербайджана не приезжать в Гранаду, но «я выскажу ему лично, что об этом думаю».

Согласно сообщению ТАСС, Шарль Мишель заявил сегодня в Гранаде:

«Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности».