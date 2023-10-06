Европейский комиссар по кризисному регулированию Армению посетит

Ереван /Медиамакс/. Европейский комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич посетит Армению 6 октября.

Об этом заявила сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Янеш Ленарчич на месте ознакомится с ситуацией и обсудит дальнейшие вопросы целевой поддержки.

Урсула фон дер Ляйен также сказала:

«Европейский Союз - рядом с Арменией. Мы удваиваем нашу гуманитарную помощь, чтобы облегчить тяжелое положение 100 000 перемещенных карабахских армян. И мы выделяем больше бюджетной поддержки армянскому государству. ЕС по-прежнему полностью привержен поддержке переговоров с Азербайджаном и содействию диалогу».