Пашинян отправится в Гранаду: «Я готов подписать этот договор»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что отправится в Гранаду, где 5 октября состоится саммит Европейского политического сообщества.

«Мы были настроены очень конструктивно и оптимистично. Мы думали, что есть шанс подписать поворотный документ, но сегодня стало ясно, что запланированная встреча не состоится - не по нашей вине. Более подробно мы представим наши позиции на встречах в Гранаде», - сказал Никол Пашинян в парламенте.

Внешняя политика | 2023-10-04 13:56:15 Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

Сегодня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался лететь в Гранаду, где должна была состояться его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Но мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящее время. Я готов подписать этот договор, мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о том, что это очень важное решение принято. Думаю, что этот документ соответствует интересам мира и стабильности в регионе», - сказал Никол Пашинян.