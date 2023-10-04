Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде - Mediamax.am

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Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде


Фото: https://apa.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от намеченной на 5 октября в Гранаде встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров», - сказал азербайжанским СМИ дипломатический источник.

 

По его словам, последние заявления Армении, Франции, Германии и Шарля Мишеля «ясно дали понять, что на этой платформе царит антиазербайджанская атмосфера».

 

«Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что Париж занимает почти враждебную позицию по отношению к Азербайджану. Прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонны в Армению заявления и замечания разрушили последние иллюзии по поводу «важности» встречи в Гранаде. На таком фоне Азербайджан отказался от этой встречи. По этой причине, президент Азербайджана в Гранаду не летит», - отметил представитель Баку.

 

При этом он отметил, что «если на повестке будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, то Азербайджан может принять в нем участие».

 

«Однако любой формат, в котором представлена Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать во встречах, на которых представлена Франция», - добавил источник.

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