За два дня до нападения Азербайджана официальные лица США, ЕС и РФ встретились в Стамбуле

Ереван /Медиамакс/. Издание POLITICO пишет, что за два дня до нападения Азербайджана на Арцах дипломаты из США, ЕС и России встретились в Турции, чтобы попытаться решить проблему транспортировки гуманитарных грузов в Арцах.
Высокопоставленный дипломат сообщил POLITICO, что во встрече, состоявшейся 17 сентября в Стамбуле, приняли участие специальный представитель Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Лу Боно, специальный представитель ЕС Тойво Клаар и специальный представитель МИД России по армяно-азербайджанским отношениям Игорь Ховаев.
Издание отмечает, что после начала войны в Украине контакты представителей Запада и России были практически прекрашены и встречу в Стамбуле можно считать исключением.
Комментируя встречу, американский чиновник заявил POLITICO, что «мы должны сохранить возможность работать с русскими, поскольку они имеют влияние на стороны».
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