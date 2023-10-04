МИД Армении осудил аресты лидеров Нагорного Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении выступило сегодня с заявлением, в котором «решительно осудило аресты Азербайджаном лидеров Нагорного Карабаха: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других».

«Несмотря на диалог с представителями Нагорного Карабаха, на то, что высокопоставленные заявления официальных лиц Азербайджана о готовности уважать и защищать права армян, не препятствовать их возвращению в Нагорный Карабах и установить мир в регионе, правоохранительные органы Азербайджана продолжают осуществлять произвольные аресты.

Республика Армения неоднократно, в том числе 23 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, поднимала вопрос о необходимости гарантировать недопущение подобных действий. Уже 28 сентября Республика Армения подала заявление в Международный суд ООН о применении временной меры по делу Армения против Азербайджана в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требуя от Азербайджана воздерживаться от карательных действий в отношении нынешнего или бывшего руководства или военнослужащих Нагорного Карабаха.

Республика Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха в международных, в том числе судебных инстанциях.

Призываем также международных партнеров быть последовательными в своих посланиях Азербайджану по сей день относительно защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также поднять эту проблему как в рамках двусторонних отношений с Азербайджаном, так и различных международных инстанций».