Ереван /Медиамакс/. Европейский союз может пересмотреть сотрудничество с Азербайджаном в нескольких сферах и ввести санкции против физических лиц, если ситуация в Нагорном Карабахе ухудшится.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, подготовленный Внешнеполитической службой ЕС.

В нем говорится, что ЕС может пересмотреть сотрудничество с Баку в сфере политики, порядок оказания финансовой помощи и вопросы отраслевого сотрудничества.

В то же время, Reuters пишет, что среди стран ЕС существуют серьезные разногласия по поводу того, следует ли принимать более жесткие дипломатические или политические меры.

Внешняя политика | 2023-09-28 09:46:27 В ЕС нет согласия по вопросу возможных санкций против Азербайджана

Так, Франция, Германия и Нидерланды выступают за решительную демонстрацию неодобрения действий Азербайджана, в то время как Австрия и Венгрия придерживаются противоположной точки зрения. Один из дипломатов отметил, что ЕС может ограничиться лишь осуждением Баку и сосредоточиться на оказании экономической и, возможно, военной помощи Еревану.

Как пишет Reuters, в документе Евросоюзу предлагается рассмотреть «политические и экономические действия по дальнейшей поддержке демократически избранных властей Армении, в том числе в сфере безопасности».