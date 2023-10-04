Глава МИД Франции попросила Байдена обратить внимание на «необходимость укрепления Армении»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна попросила президента США Джо Байдена обратить внимание на «необходимость укрепления Армении».

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник, пишет ТАСС.

Катрин Колонна приняла участие в телефонной конференции между Байденом и лидерами стран и организаций, поддерживающих Украину.

По данным AFP, находившаяся 3 октября в Ереване французский министр попросила президента США обратить внимание на «необходимость укрепления Армении», территориальная целостность которой «оспаривается или находится под угрозой». Катрин Колонна «призвала учитывать то, что происходит на Кавказе», наряду с тем, что происходит на Украине, сказал источник AFP.

В телефонной конференции с президентом США также принимали участие председатель Европейской Комиссии, глава Совета ЕС, генсек НАТО, премьер-министры Канады, Японии, Италии, Великобритании, канцлер Германии, президенты Польши и Румынии.