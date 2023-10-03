Европейский Союз определит в Гранаде стратегическую повестку до 2029 года

Ереван /Медиамакс/. На неформальном саммите 6 октября в Гранаде главы государств и правительств Европейского союза определят стратегические приоритеты сообщества 2024-2029 годы, а также обсудят перспективы расширения ЕС.
Днем раньше, 5 октября, в Гранаде состоится третий саммит Европейского политического сообщества.
Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил накануне неформального саммита ЕС:
«Эта встреча знаменует собой начало важного процесса размышлений о будущих приоритетах нашего союза. Наши дискуссии, которые начнутся в Гранаде, позволят нам коллективно наметить курс союза, определив его направление и цели на ближайшие годы. Результат нашего процесса размышлений в ближайшие несколько месяцев сформирует стратегическую повестку дня на 2024-2029 годы», - заявил он.
«Неотъемлемая часть дискуссии касается будущего расширения Евросоюза и последствий, которые это расширение может повлечь за собой как для нас, так и для наших претендентов на членство», - отметил Мишель.
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