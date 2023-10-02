Министр иностранных дел Франции посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Армению 3 октября.

МИД Франции заявил, что «министр подтвердит приверженность Франции сотрудничеству с Арменией, поддержке ее суверенитета и территориальной целостности».

Медиамакс отмечает, что Катрин Колонна посещала Ереван 28 апреля 2023 года.

Тогда она заявила, что односторонние шаги, предпринятые Азербайджаном, неприемлемы.

«Уважение территориальной целостности означает отказ от любых силовых действий. Об этом я говорила также в Баку. Наступление азербайджанских сил - это неуважение по отношению к территориальной целостности страны. Мы не можем допустить этого. Международное право надо уважать, и это единственный способ движения вперед для обеих сторон», - отмечала глава МИД Франции.

Катрин Колонна также заявляла, что создание КПП в Лачинском коридоре противоречит соглашениям между Баку и Ереваном.