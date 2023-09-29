Ален Симонян заявил, что Франция является «истинным союзником» Армении

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «Франция является истинным союзником армянского народа и Армении».

Из парламента сообщают, что на встрече со спикером Национального собрания Франции Яэль Браун-Пьев 28 сентября в Дублине Ален Симонян выразил уверенность в продолжении усилий Франции по обеспечению безопасности Армении. Он также выразил надежду, что Национальное собрание Франции и Сенат выразят свое отношение к произошедшим и продолжающимся трагическим событиям.

Председатель парламента Армении поблагодарил министра иностранных дел Франции Катрин Колонну за заявлении о намерении открыть консульство в Сюнике.