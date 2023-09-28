«Попытки Брюсселя и Вашингтона оттеснить Москву провалились», считает Бреммер

Ереван /Медиамакс/. Американский политолог, президент Eurasia Group Иен Бреммер считает, что исход последней войны в Карабахе стал «дипломатической неудачей для Запада, скромной победой для России и источником беспокойства для Ирана».

«Попытки Брюсселя и Вашингтона оттеснить Москву в качестве регионального посредника провалились. Россия потеряла Армению, но выиграла очки у Азербайджана и Турции и сможет оставить своих миротворцев на месте. А у Ирана, заинтересованного как в сохранении статус-кво, так и своего влияния на Южном Кавказе, есть причины беспокоиться по поводу воодушевленного Азербайджана и растущего геополитического влияния Турции», - пишет Бреммер.

Комментируя стремление Азерайджана и Турции добиться создания «Зангезурского коридора», политолог не исключает, что на Кавказе может вскоре разразиться новая война.

«В отличие от Нагорного Карабаха, эта горячая точка может привлечь региональных игроков, таких как Иран и Турция, угрожая геополитической стабильности в Евразии и за ее пределами», - отмечает Иен Бреммер.