В ЕС нет согласия по вопросу возможных санкций против Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Среди членов Европейского союза нет согласия в вопросе возможного введения санкций против Азербайджана.
Об этом пишет POLITICO со ссылкой на двух европейских дипломатов, непосредственно участвующих в обсуждении вопроса. По их словам, лишь Литва предложила рассмотреть все возможные варианты, ряд других стран, в частности, Румыния и Австрия, выступили с оговорками, а Венгрия проявила наибольший скептицизм.
«Ситуация в данный момент тупиковая», - сказал один из дипломатов, добавив, что одной из причин этого являются тесные отношения ряда стран ЕС с Азербайджаном.
По словам другого дипломата, даже если предположить, что предложение ввести санкции будет согласовано между членами ЕС, Будапешт будет блокировать переговоры в течение нескольких недель, как это произошло во время обсуждений санкций против России.
Старший эксперт Carnegie Europe Том де Ваал считает, что заключение газовой сделки с Азербайджаном стало ярким примером неоднозначных посланий со стороны ЕС.
«Шарль Мишель и сотрудники Службы внешних действий были сосредоточены на разрешении конфликта, в то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хвалила Алиева и ни разу не упомянула конфликт или армян», - отметил он.
«Азербайджан знал, что он может использовать как переговоры, так и силу, и может использовать слабости как Европы, так и России», - добавил де Ваал, призвав ЕС начать «стратегический аудит своей политики в отношении Азербайджана».
Отвечая на вопрос POLITICO о том, почему Урсула фон дер Ляйен до сих пор не сделала публичного заявления [о ситуации в Карабахе], представитель Еврокомиссии заявила, что «позиция ЕС ясна» и что фон дер Ляйен ясно обозначила свою позицию, поделившись в социальных сетях постом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с осуждением насилия.
POLITICO также приводит слова советника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что Баку не ожидает санкций со стороны ЕС. «Мы не видим такого риска, потому что это было бы иррационально», - заявил он.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.