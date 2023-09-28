Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили 27 сентября в телефонном разговоре ситуацию в Карабахе.

В сообщении МИД России говорится:

«Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций. Затронут также ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки».

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что в разговоре с Лавровым Байрамов подтвердил заинтересованность Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном.

«Байрамов подтвердил приверженность Баку к диалогу с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Кроме этого, он отметил, что центральные власти Азербайджана продолжат комплекс мероприятий для удовлетворения потребностей армянского населения страны», - говорится в сообщении.