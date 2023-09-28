Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе - Mediamax.am

327 просмотров

Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили 27 сентября в телефонном разговоре ситуацию в Карабахе.

В сообщении МИД России говорится:

 

«Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Рассмотрены пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., касающихся разработки мирного договора между Баку и Ереваном, делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций. Затронут также ряд сюжетов двусторонней и региональной повестки».

 

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что в разговоре с Лавровым Байрамов подтвердил заинтересованность Баку в продвижении мирного процесса с Ереваном.

 

«Байрамов подтвердил приверженность Баку к диалогу с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны. Кроме этого, он отметил, что центральные власти Азербайджана продолжат комплекс мероприятий для удовлетворения потребностей армянского населения страны», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Сентябрь 28, 2023 10:22
Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Арцах

Нагорный Карабах | Сентябрь 28, 2023 10:00
Из Арцаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев

Внешняя политика | Сентябрь 28, 2023 09:46
В ЕС нет согласия по вопросу возможных санкций против Азербайджана
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023