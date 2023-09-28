В США знают об аресте Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты знают об аресте властями Азербайджана бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«Мы знаем об аресте. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Сегодня у меня нет дополнительных комментариев», - заявил Миллер, выступая на брифинге в Вашингтоне.
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