В США знают об аресте Рубена Варданяна

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты знают об аресте властями Азербайджана бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы знаем об аресте. Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Сегодня у меня нет дополнительных комментариев», - заявил Миллер, выступая на брифинге в Вашингтоне.