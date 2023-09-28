Лавров посоветовал руководству Армении «помнить о незавидной судьбе полагавшихся на США стран»

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе полагавшихся на США стран.

«Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна», - отметил Лавров в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в любом случае интересы России в Закавказье геополитически игнорировать невозможно. «Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване, и об этом они прямо говорят», - добавил Лавров.