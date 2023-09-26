Офис Шарля Мишеля сделал заявление по итогам встречи Григоряна и Гаджиева

Ереван /Медиамакс/. Европейский союз считает, что возможная встреча лидеров Армении и Азербайджана в Гранаде 5 октября должна быть использована сторонами «для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе».

Об этом говорится в заявлении, распространенной офисом главы Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам состоявшейся сегодня в Брюсселе встречи помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с участием советников главы Европейского совета, президента Франции, канцлера Германии и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе.

«Европейский Союз внимательно следит развитиями и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения. В этом контексте ЕС подтвердил своб позицию относительно военной операции Азербайджана, проведенной на прошлой неделе.

Хикмет Гаджиев изложил планы Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения. ЕС подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности и доступа для международных гуманитарных и правозащитных организаций, а также более подробного представления со стороны Баку его видения о будущем карабахских армян в Азербайджане. ЕС оказывает помощь карабахским армянам.

Встреча также позволила провести интенсивный обмен мнениями об актуальности возможной встречи лидеров в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества, запланированного на 5 октября в Гранаде. Участники отметили обоюдный интерес Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений.

Армен Григорян и Хикмет Гаджиев провели переговоры о возможных конкретных шагах по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса на предстоящей возможной встрече, в частности, касающихся делимитации границ, безопасности, связи, гуманитарных вопросов», - говорится в сообщении.