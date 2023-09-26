Канада назначила посла в Армении

Ереван /Медиамакс/. Эндрю Тернер назначен послом Канады в Армении.
Ожидается, что посольство Канады в Ереване начнет работу в октябре этого года. До этого резиденцией аккредитованного в Армении посла Канады была Москва.
Эндрю Тернер работает в МИД Канады с 2002 года и до назначения послом в Армении возглавлял департамент Восточной Европы и Евразии.
В разные годы Эндрю Тернер работал в посольствах Канады в Саудовской Аравии, Сирии, Афганистане, Пакистане и Ираке.
В апреле 2022 года специальный посланник премьер-министра Канады в ЕС и Европе Стефан Дион опубликовал доклад «Поддержка демократии в Армении», в котором, в частности, предложил открыть посольство в Армении.
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