Посол России призвал США не усиливать «антироссийские настроения в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Посол России в США Анатолий Антонов призвал США «воздерживаться от опасных слов, которые приводят к усилению антироссийских настроений в Армении».

«Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона», - сказал Российский дипломат.

«Американцы, по сути, подпевают неконструктивным публичным заявлениям армянских политиков, цель которых - снять с себя ответственность за собственные проколы во внутренней и внешней политике», - сказал Антонов.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил 25 сентября, что «Россия не является надежным партнером в сфере безопасности», о чем свидетельствуют последние события в Нагорном Карабахе.