Госдепартамент США: Россия не является надежным партнером в сфере безопасности

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что «Россия не является надежным партнером в сфере безопасности», о чем свидетельствуют последние события в Нагорном Карабахе.
Выступая на брифинге в Вашингтоне, Миллер отметил, что заявляя о поддержке территориальной целостности и суверенитета других стран, Россия сама предпринимает противоположные действия.
Мэтью Миллер сказал, что США поддерживают отправку в Нагорный Карабах международный миссии, чтобы убедиться в правомерности публичных заявлений Азербайджана о защите прав и обеспечении безопасности жителей.
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