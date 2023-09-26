Госдепартамент США: Россия не является надежным партнером в сфере безопасности - Mediamax.am

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Госдепартамент США: Россия не является надежным партнером в сфере безопасности


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что «Россия не является надежным партнером в сфере безопасности», о чем свидетельствуют последние события в Нагорном Карабахе.

Выступая на брифинге в Вашингтоне, Миллер отметил, что заявляя о поддержке территориальной целостности и суверенитета других стран, Россия сама предпринимает противоположные действия.

 

Мэтью Миллер сказал, что США поддерживают отправку в Нагорный Карабах международный миссии, чтобы убедиться в правомерности публичных заявлений Азербайджана о защите прав и обеспечении безопасности жителей.

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