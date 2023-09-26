МИД России: Никол Пашинян «совершает огромную ошибку»

Ереван /Медиамакс/. МИД России выступил с заявлением «в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении».

В заявлении, в частности, говорится:

«Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения. Налицо - попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Никола Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер. Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России».

В документе отмечается, что «Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас».

«Вместо соблюдения джентельменской договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям Никол Пашинян поддался увещеваниям Запада. В Праге и Брюсселе решил действовать с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом», - говорится в заявлении МИД России.

«Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Уверены, что это осознает и подавляющее большинство армянского населения», - резюмирует МИД России.