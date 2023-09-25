Директор USAID прибыла в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла сегодня в Ереван.
Посольство США в Ереване сообщает, что цель визита - «подтвердить поддержку США суверенитету, независимости, территориальной целостности, демократии Армении, а также предпринять шаги для удовлетворения гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия в Нагорном Карабахе».
Вместе с Самантой Пауэр в Ереван прибыла исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким.
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