По данным Reuters, в Ереван прибудут высокопоставленные американские чиновники

Ереван /Медиамакс/. Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня в Ереван прибудут высокопоставленные американские должностные лица.

По данным Reuters, в Ереван прибудут глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря во вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Сообщается, что они проведут встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства Армении и «подтвердят поддержку США демократии, суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении».