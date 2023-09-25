По данным Reuters, в Ереван прибудут высокопоставленные американские чиновники - Mediamax.am

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По данным Reuters, в Ереван прибудут высокопоставленные американские чиновники


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня в Ереван прибудут высокопоставленные американские должностные лица.

По данным Reuters, в Ереван прибудут глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря во вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

 

Сообщается, что они проведут встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства Армении и «подтвердят поддержку США демократии, суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении».

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