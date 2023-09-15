США готовы помочь Армении «сделать тот поворот, которого бы они хотели»

Ереван /Медиамакс/. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким считает, что пока слишком рано судить, меняет ли Армения свои отношения с Россией.

Как сообщает ТАСС, дипломат сказала об этом, отвечая на вопросы сенаторов в ходе слушаний «Оценка кризиса в Нагорном Карабахе» в Комитете Сената США по международным отношениям.

При этом Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить [отношения между США и Арменией] именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла «о партнерстве с нами, а не с Россией».

«Чтобы достичь этого, мы должны там находиться. Вот почему наша помощь Армении имеет такое большое значение в нашем партнерстве», - сказала представитель Госдепартамента.

«Нам необходимо увеличить спектр помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то помощь в развитии, будь то оборонное партнерство, работа в сфере безопасности. Расширить их настолько, насколько это возможно», - сказала она.

«Мы должны быть уверены, что предоставляем им поддержку, необходимую для того, чтобы сделать тот поворот, которого бы они хотели», - сказала Ким.