США готовы помочь Армении «сделать тот поворот, которого бы они хотели» - Mediamax.am

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США готовы помочь Армении «сделать тот поворот, которого бы они хотели»


Фото: getusinfo.com


Ереван /Медиамакс/. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким считает, что пока слишком рано судить, меняет ли Армения свои отношения с Россией.

Как сообщает ТАСС, дипломат сказала об этом, отвечая на вопросы сенаторов в ходе слушаний «Оценка кризиса в Нагорном Карабахе» в Комитете Сената США по международным отношениям.

 

При этом Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить [отношения между США и Арменией] именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла «о партнерстве с нами, а не с Россией».

 

«Чтобы достичь этого, мы должны там находиться. Вот почему наша помощь Армении имеет такое большое значение в нашем партнерстве», - сказала представитель Госдепартамента.

 

«Нам необходимо увеличить спектр помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то помощь в развитии, будь то оборонное партнерство, работа в сфере безопасности. Расширить их настолько, насколько это возможно», - сказала она.

 

«Мы должны быть уверены, что предоставляем им поддержку, необходимую для того, чтобы сделать тот поворот, которого бы они хотели», - сказала Ким.

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