Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование в Гегаркунике и Сюнике

Ереван /Медиамакс/. Миссия наблюдателей ЕС в Армении усилила свою патрульную деятельность в Гегаркуникской и Сюникской областях.

«Миссия усилила свою патрульную деятельность в приграничных районах Армении и Азербайджана для наблюдения за любыми военными событиями.

Посредством нашего присутствия на местах мы стремимся внести свой вклад в ослабление напряженности и беспристрастное информирование ЕС о ситуации», - говорится в официальном микроблоге миссии.