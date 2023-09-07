Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование в Гегаркунике и Сюнике - Mediamax.am

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Миссия ЕС в Армении усилила патрулирование в Гегаркунике и Сюнике


Фото: https://www.aniarc.am/


Ереван /Медиамакс/. Миссия наблюдателей ЕС в Армении усилила свою патрульную деятельность в Гегаркуникской и Сюникской областях.

«Миссия усилила свою патрульную деятельность в приграничных районах Армении и Азербайджана для наблюдения за любыми военными событиями.

 

Посредством нашего присутствия на местах мы стремимся внести свой вклад в ослабление напряженности и беспристрастное информирование ЕС о ситуации», - говорится в официальном микроблоге миссии.

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