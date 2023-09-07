Россия заявила Армении о своей озабочености в связи с предстоящими учениями

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Россия обратила самое серьезное внимание союзников в Армении на то, что их военные учения с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности».
«Армения - союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз», - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.
6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении «вызывает настороженность».
«Безусловно, такие новости вызывают настороженность - особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - сказал он.
Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября.
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