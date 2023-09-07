В Москве назвали «фантазиями» заявления о необходимости вступления Армении в НАТО

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал «большими фантазиями» заявления о необходимости вступления Армении в НАТО.

«Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности», - сказал он агентству ТАСС.

Александр Грушко подчеркнул, что Москва и Ереван будут «продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество».

«Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед», - отметил российский дипломат.