В Москве назвали «фантазиями» заявления о необходимости вступления Армении в НАТО - Mediamax.am

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В Москве назвали «фантазиями» заявления о необходимости вступления Армении в НАТО


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал «большими фантазиями» заявления о необходимости вступления Армении в НАТО.

«Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности», - сказал он агентству ТАСС.

 

Александр Грушко подчеркнул, что Москва и Ереван будут «продолжать укреплять военное и политическое сотрудничество».

 

«Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед», - отметил российский дипломат.

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