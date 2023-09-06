Информация об армяно-американских учениях «вызвала настороженность» в Москве

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении «вызывает настороженность».

«Безусловно, такие новости вызывают настороженность - особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», - сказал он.

Минобороны Армении сообщило сегодня, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября.

«Цель учений - повышение уровня оперативной взаимосовместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям «Оценка Концепции оперативного потенциала НАТО/GSC», - говорится в сообщении минобороны Армении.

В сообщении министерства обороны США говорится, что «эта инициатива направлена на укрепление нашего союза с Арменией с прицелом на повышение оперативной взаимосовместимости».

По сообщению американской стороны, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.