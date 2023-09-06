Мирзоян заявил, что Ереван ожидает «четких шагов» от ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с немецкой коллегой Аналеной Бербок подтвердил позицию Еревана относительно снятия блокады Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного Суда и подчеркнул «четких шагов» со стороны ЕС.

«Высоко оценивая адресные выступления наших партнеров, Арарат Мирзоян подчеркнул, что, к сожалению, их недостаточно для того, чтобы зарегистрировать позитивные изменения на местах, снять де-факто блокаду Нагорного Карабаха и вернуть Азербайджан в конструктивное поле», - говорится в сообщении МИД Армении.

Говоря о действиях вооруженных сил Азербайджана против суверенной территории Армении 1 сентября, Арарат Мирзоян подчеркнул, что это очередное проявление продолжающегося агрессивного поведения Азербайджана. Он добавил, что своими шагами Азербайджан стремится дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, что должно быть осуждено международным сообществом.