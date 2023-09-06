Комментируя Пашиняна, Захарова вспомнила «историю про плохого танцора»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Зазхарова, комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что практически полная зависимость Армении от России в вопросах безопасности была «стратегической ошибкой», заявила, что «надо уметь отвечать за собственные поступки».

«Подводя черту всем этим заявлениям, можно сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать бесконечно по каждому поводу виновных. Нужно нести собственную ответственность и не «переваливать» её на кого-либо ещё. В этом есть отличие политика и государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора», - заявила Захарова на брифинге 5 сентября.

Можно предположить, что пресс-секретарь МИД России имела в виду высказывание «плохому танцору яйца мешают».

Комментируя же слова спикера парламента Армении Алена Симоняна, который, в частности, назвал «абсурдом» ее заявление Мария Захарова сказала:

«Эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении. Если они хотят разговаривать на экспертном и хорошем политическом уровне, то для этого есть все возможности. У нас прекрасные каналы связи с Ереваном по всем направлениям от государственных и до общественных. Понимаю, что там у всех роли «расписаны», кто что заявляет и как это говорит. Но я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество и используют подобные выражения. В последнее время мы их видим и слышим немало».