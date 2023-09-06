Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала сегодня, что «Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута».

«По этому вопросу мы уже запросили у армянской стороны разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута и будем выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны»,- сказала Мария Захарова.

1 сентября правительство Армении направило Римский устав (Римский статут) Международного уголовного суда на ратификацию в парламент.

В июле 2023 года заместитель председателя верхней палаты российского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Юрий Воробьев прокомментировал решение Конституционного суда Армении от 24 марта 2023 года о том, что Римский статут не противоречит конституции страны.

«Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски для союзнических отношений с Россией»,- говорил Воробьев. Он отмечал, что по этому вопросу идет диалог между министерствами иностранных дел России и Армении.

В ответ вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что «вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России, а будет служить предотвращению посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении».

Акоп Аршакян отмечал, что вопрос принятия Римского статута активно обсуждается в экспертных кругах МИД Армении и России и выражал уверенность, что «обязательно будет найдено юридическое решение вопроса, приемлемое для Армении и России».