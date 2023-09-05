Песков: «Пашиняна глубоко уважаем, но с этими его тезисами не согласны» - Mediamax.am

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Песков: «Пашиняна глубоко уважаем, но с этими его тезисами не согласны»


Фото: Getty Images


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что «никуда из Армении Россия уходить не может».

Песков сказал об этом, комментируя недавнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

 

Пашинян: «Россия сама уходит из региона»

«Мы глубоко уважаем премьер-министра Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран. Но с этими тезисами господина премьер-министра мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», - сказал Песков.

 

Он также призвал не забывать, что «в России живет больше армян, чем в самой Армении».

 

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