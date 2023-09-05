В Москве «крайне недовольны» последними заявлениями Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. В России «крайне недовольны» последними публичными заявлениями премьер-министра Армении.

Об этом ТАСС заявил дипломатический источник в Москве.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», - указал собеседник агентства.

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«На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», - отметил источник ТАСС.

По его словам, ложным является тезис о том, что «карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном».

«Корень противостояния - вопрос о статусе бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, при этом Ереван длительное время удерживал под своим контролем часть собственно азербайджанской территории», - отметил собеседник агентства.

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При этом он отметил, что вооруженное противостояние осени 2020 года во многом стало следствием необдуманных и провокационных шагов армянского руководства, в том числе заявлений о том, что «Карабах - это Армения», и участия в инаугурации президента НКР в Шуши.

«Это в значительной степени обесценило договоренности, достигнутые сторонами по линии Минской группы ОБСЕ. Если бы не вмешательство России и лично президента Владимира Путина, итоги боевых действий были бы еще более плачевными. При том, что уже через три недели после начала войны президент РФ призывал премьер-министра Армении согласиться на прекращение огня, что позволило бы избежать дальнейших жертв и обеспечить мир и спокойствие на территории Нагорного Карабаха», - сказал источник в МИД России.