МИД Армении призвал международное сообщество не допустить дальнейшей эскалации - Mediamax.am

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МИД Армении призвал международное сообщество не допустить дальнейшей эскалации


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. МИД Армении призвал сегодня международное сообщество «сдерживать ежедневно растущий максимализм в поведении Азербайджана».

В заявлении МИД Армении говорится:

 

«В этот период Армения многократно предупреждала, что Азербайджан с целью проведения заранее спланированных военных операций намеренно и систематически распространяет дезинформацию.

 

Посягательства на территориальную целостность Армении представляют собой продолжение агрессивной политики Баку решения существующих проблем силой или угрозой силой, а также навязывания своей воли.

 

Мы призываем международное сообщество и акторов, заинтересованных в реальной стабильности в регионе, сдержать ежедневно растущий максимализм в поведении Азербайджана с применением всех существующих механизмов и посредством активных и конкретных шагов, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и направить Азербайджан в конструктивное русло».

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