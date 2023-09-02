МИД Армении призвал международное сообщество не допустить дальнейшей эскалации

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении призвал сегодня международное сообщество «сдерживать ежедневно растущий максимализм в поведении Азербайджана».

В заявлении МИД Армении говорится:

«В этот период Армения многократно предупреждала, что Азербайджан с целью проведения заранее спланированных военных операций намеренно и систематически распространяет дезинформацию.

Посягательства на территориальную целостность Армении представляют собой продолжение агрессивной политики Баку решения существующих проблем силой или угрозой силой, а также навязывания своей воли.

Мы призываем международное сообщество и акторов, заинтересованных в реальной стабильности в регионе, сдержать ежедневно растущий максимализм в поведении Азербайджана с применением всех существующих механизмов и посредством активных и конкретных шагов, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации и направить Азербайджан в конструктивное русло».