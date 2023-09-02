Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября - Mediamax.am

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Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

 

Последняя личная встреча Путина и Эрдогана состоялась 13 октября 2022 года в Астане, а их последний телефонный разговор имел место 2 августа.

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