«Турция сможет сыграть полезную роль», - заявил Лавров

Ереван. /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва гоова содействовать нормализации отношений между Арменией и Турцией.

«Заинтересованы в том, чтобы содействовать нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также в реализации всех договорённостей, достигнутых между лидерами России, Азербайджана и Армении, начиная с ноября 2020 г., в том числе по разблокированию транспортного сообщения и коммуникаций, а также в отношении постконфликтного восстановления. Убеждены, что в этих усилиях Турция сможет сыграть конструктивную и полезную роль», - сказал Лавров, выступая 31 августа на пресс-конференции в Москве по итогам переговором с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.